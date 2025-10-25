Flash Pig / The Mood for Love + Solène Cairoli Trio JASS CLUB Paris
Flash Pig / The Mood for Love + Solène Cairoli Trio JASS CLUB Paris samedi 25 octobre 2025.
— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine
19h30 & 21h30
/ FLASH PIG / The Mood for Love
Le quartet FLASH PIG partage depuis sa création une envie commune : celle de jouer une musique ouverte et sans compromis, où chacun peut trouver sa liberté.
Pour autant les quatre musiciens ne renient pas la filiation à une certaine tradition du jazz, et revendiquent en particulier l’héritage de la scène free des années 70 (Keith Jarrett, Paul Motian, Charlie Haden, Ornette Coleman…).
Ce quartet formé il y a quinze ans déjà, affiche un sens mélodique et une maturité qui surprennent toujours. Un jazz d’aujourd’hui qui joue sur l’authenticité, la lenteur, les beautés calmes et les silences.
Adrien Sanchez / saxophone ténor, composition
Maxime Sanchez / piano, composition
Florent Nisse / contrebasse, composition
Gautier Garrigue / batterie, composition
22h30
Jam session animée par Solène Cairoli !
Levi Harvey / piano
Solène Cairoli / contrebasse
Jesus Vega / batterie
Ce quartet formé il y a quinze ans déjà, affiche un sens mélodique et une maturité qui surprennent toujours. Un jazz d’aujourd’hui qui joue sur l’authenticité, la lenteur, les beautés calmes.
Le samedi 25 octobre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif en ligne : 15 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-25T22:00:00+02:00
fin : 2025-10-26T03:00:00+01:00
Date(s) : 2025-10-25T19:00:00+02:00_2025-10-25T02:00:00+02:00
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris