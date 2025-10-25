Flash Pig / The Mood for Love + Solène Cairoli Trio JASS CLUB Paris

Flash Pig / The Mood for Love + Solène Cairoli Trio JASS CLUB Paris samedi 25 octobre 2025.

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

19h30 & 21h30

/ FLASH PIG / The Mood for Love

Le quartet FLASH PIG partage depuis sa création une envie commune : celle de jouer une musique ouverte et sans compromis, où chacun peut trouver sa liberté.

Pour autant les quatre musiciens ne renient pas la filiation à une certaine tradition du jazz, et revendiquent en particulier l’héritage de la scène free des années 70 (Keith Jarrett, Paul Motian, Charlie Haden, Ornette Coleman…).

Ce quartet formé il y a quinze ans déjà, affiche un sens mélodique et une maturité qui surprennent toujours. Un jazz d’aujourd’hui qui joue sur l’authenticité, la lenteur, les beautés calmes et les silences.

Adrien Sanchez / saxophone ténor, composition

Maxime Sanchez / piano, composition

Florent Nisse / contrebasse, composition

Gautier Garrigue / batterie, composition

22h30

Jam session animée par Solène Cairoli !

Levi Harvey / piano

Solène Cairoli / contrebasse

Jesus Vega / batterie

Le samedi 25 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif en ligne : 15 EUR Public jeunes et adultes.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

