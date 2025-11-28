FLASH TATTOO AVEC ALYAA KARMA SHAKE POINT La Roche-sur-Yon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T18:00:00 – 2025-11-28T21:00:00
Fin : 2025-11-28T18:00:00 – 2025-11-28T21:00:00
SHAKE POINT 2 place de la Vendée, 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire 0987543193 https://leshakepoint.fr/ https://www.facebook.com/people/Shake-Point/61551398817071/?_rdr
Bar à cocktails, vins, spiritueux, bières, softs, planches apéritives
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Flash Tattoo