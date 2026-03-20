Flashback party

Parnac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11 02:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Soirée animée par Dj Alex sur les plus grands titres des années 80 à aujourd'hui.

Repas sur réservation fait par les burgers de Sandra.

Soirée animée par Dj Alex sur les plus grands titres des années 80 à aujourd'hui.

Repas sur réservation fait par les burgers de Sandra.

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Parnac 46140 Lot Occitanie +33 6 70 15 00 73

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English :

Evening hosted by Dj Alex on the greatest titles from the 80s to today.

Lunch on reservation made by Sandra’s burgers.

L’événement Flashback party Parnac a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cahors Vallée du Lot