Flashdance, le musical tour 2027 avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Flashdance, le musical tour 2027

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12 22:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Revivez la magie du film culte Flashdance sous les feux de la scène ! Cette comédie musicale vibrante met en lumière l’odyssée d’Alex, ouvrière en aciérie le jour, danseuse la nuit, rêvant de devenir une star.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

English :

Relive the magic of the cult film Flashdance under the spotlight! This vibrant musical follows the odyssey of Alex, steelworker by day, dancer by night, dreaming of becoming a star.

