FLASHDANCE – THE MUSICAL L’AMPHITHEATRE Lyon

FLASHDANCE – THE MUSICAL Début : 2027-04-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Le phénomène du film à succès Flashdance revient sur scène pour une tournée exceptionnelle dans toute la France ! Une comédie musicale qui comprend les plus grands hits des années 80.Le spectacle Flashdance raconte l’histoire inoubliable d’Alex, ouvrière dans une aciérie de Pittsburgh le jour, et danseuse dans un bar la nuit, rêvant de devenir un jour une star de la danse. Quand une romance avec son patron à l’usine, menace de compliquer ses ambitions, Alex apprend la signification de l’amour et se sert de son talent afin de réaliser son rêve.Retrouvez sur scène plus de 18 artistes qui vous feront danser sur les plus grands titres tels que What a Feeling , Maniac , Gloria , Manhunt , I Love Rock & Roll , Cameleon Girls …

L’AMPHITHEATRE 1 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 Lyon 69