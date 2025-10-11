Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris ! Saint-Maixent-l’École

Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris ! Saint-Maixent-l’École samedi 11 octobre 2025.

Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris !

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Venez vous déhancher lors d’un flashmob endiablé avec l’ensemble de l’équipe des médiathèques.

Découvrez la chorégraphie et entraînez-vous à la maison > https://www.youtube.com/watch?v=tsAThgLjUBc

Répétition générale flashmob à la médiathèque AQUA-LIBRIS (Mardi 30/09 à 18h30)

> Tout public

> Accès libre .

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75

English : Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris !

German : Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris !

Italiano :

Espanol : Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris !

L’événement Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris ! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Haut Val De Sèvre