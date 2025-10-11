Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris ! Saint-Maixent-l’École
Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris ! Saint-Maixent-l’École samedi 11 octobre 2025.
Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris !
2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Venez vous déhancher lors d’un flashmob endiablé avec l’ensemble de l’équipe des médiathèques.
Découvrez la chorégraphie et entraînez-vous à la maison > https://www.youtube.com/watch?v=tsAThgLjUBc
Répétition générale flashmob à la médiathèque AQUA-LIBRIS (Mardi 30/09 à 18h30)
> Tout public
> Accès libre .
2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75
English : Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris !
German : Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris !
Italiano :
Espanol : Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris !
L’événement Flashmob 10 ans de la médiathèque Aqua Libris ! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Haut Val De Sèvre