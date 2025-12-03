Flashmob Pep 18 Bourges
Flashmob Pep 18 Bourges mercredi 3 décembre 2025.
Flashmob Pep 18
8 Rue Paul Commenge Bourges Cher
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
2025-12-03
Les PEP18, organise un flashmob pour les 90 ans
À l’occasion des 90 ans des PEP 18, rejoignez les participants pour un flashmob exceptionnel !
Ne tardez plus, venez célébrer cet anniversaire haut en couleur et partager un moment plein d’énergie et de bonne humeur ! .
8 Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 27 75
English :
Les PEP18, organizes a flashmob for the 90 years
German :
Les PEP18, organisiert einen Flashmob zum 90. Geburtstag
Italiano :
Les PEP18 organizza un flashmob per festeggiare il suo 90° compleanno
Espanol :
Les PEP18 organiza un flashmob para celebrar su 90 cumpleaños
L’événement Flashmob Pep 18 Bourges a été mis à jour le 2025-11-21 par OT BOURGES