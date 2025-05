Flashmob Solidaire – Parvis de la gare du midi Biarritz, 23 mai 2025 19:15, Biarritz.

Parvis de la gare du midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Enfants et adultes pourront danser ensemble la chorégraphie du Défi danse, créée par Martin Harriague.

Le Défi est une initiative artistique et solidaire visant à ressembler 10 000 enfants et adolescents, et les adultes qui veulent les accompagner, autour d’une même chorégraphie sur le thème Bâtir des ponts, plutôt que des murs

Animée par Eva Juliere. .

