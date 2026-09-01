FLAV EN SCENE PLACE DE LA MAIRIE Saint-Jean-de-Lier
vendredi 11 septembre 2026 · PLACE DE LA MAIRIE · Saint-Jean-de-Lier
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Lier
FLAV EN SCENE
PLACE DE LA MAIRIE FOYER DU PAYSAN RESIDENCE CLYS Saint-Jean-de-Lier Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Festival artistique landais.
Le vendredi, compagnie les égalithes théâtre, compagnie la glissante danse, Fabrice Beauvoir musique, l’autre sens, musique.,
Le samedi compagnie d’un sud al otre, théâtre, Charlotte Faurge, danse, KHI seul en scène, TD2M, théâtre, l’autre sens danse, compagnie les égalithes, théâtre. .
PLACE DE LA MAIRIE FOYER DU PAYSAN RESIDENCE CLYS Saint-Jean-de-Lier 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 72 76 13 40flav@gmail.com
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English : FLAV EN SCENE
L’événement FLAV EN SCENE Saint-Jean-de-Lier a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Terres de Chalosse