FLAV EN SCENE PLACE DE LA MAIRIE Saint-Jean-de-Lier

vendredi 11 septembre 2026 · PLACE DE LA MAIRIE · Saint-Jean-de-Lier

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Lier

FLAV EN SCENE

PLACE DE LA MAIRIE FOYER DU PAYSAN RESIDENCE CLYS Saint-Jean-de-Lier Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Festival artistique landais.

Le vendredi, compagnie les égalithes théâtre, compagnie la glissante danse, Fabrice Beauvoir musique, l’autre sens, musique.,

Le samedi compagnie d’un sud al otre, théâtre, Charlotte Faurge, danse, KHI seul en scène, TD2M, théâtre, l’autre sens danse, compagnie les égalithes, théâtre. .

PLACE DE LA MAIRIE FOYER DU PAYSAN RESIDENCE CLYS Saint-Jean-de-Lier 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 72 76 13 40flav@gmail.com

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English : FLAV EN SCENE

L’événement FLAV EN SCENE Saint-Jean-de-Lier a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Terres de Chalosse