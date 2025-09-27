Flavia Coelho Ferrières Martigues

Flavia Coelho Ferrières Martigues samedi 27 septembre 2025.

Bouches-du-Rhône

Flavia Coelho Samedi 27 septembre 2025 de 19h à 20h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27 20:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Depuis son arrivée en France en 2006, Flavia Coelho tourne dans le monde entier. Sur la scène des Salins, accompagnée de ses musiciens, l’artiste brésilienne nous livre son dernier opus, une fusion des genres inspirée de son adolescence.

Nous vivons nos vingt premières années, puis les vingt suivantes servent à comprendre les vingt premières . De cette idée est né Ginga, un album dédié au son des années 1990 et 2000. Ginga, c’est le jeu de jambes en portugais. C’est aussi le souvenir des radios libres, de l’après dictature au Brésil, de l’émancipation et de l’ouverture vers le monde. Passé quarante ans, Flavia Coelho prend du recul pour donner un nouveau relief à ses chansons et nous ouvrir les portes de son album musical. Un grand souffle, métissé et généreux, pour retarder l’arrivée de l’automne.



Flavia prend son envol et nous embarque dans un voyage, du Brésil à Londres en passant par la Provence, Paris et partout ailleurs. Aline Afanoukoué, France Inter .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Since arriving in France in 2006, Flavia Coelho has toured the world. On stage at Les Salins, accompanied by her musicians, the Brazilian artist delivers her latest opus, a fusion of genres inspired by her adolescence.

German :

Seit ihrer Ankunft in Frankreich im Jahr 2006 tourt Flavia Coelho durch die Welt. Auf der Bühne von Les Salins präsentiert die brasilianische Künstlerin, begleitet von ihren Musikern, ihr neuestes Werk, eine von ihrer Jugend inspirierte Genrefusion.

Italiano :

Da quando è arrivata in Francia nel 2006, Flavia Coelho ha girato il mondo. Sul palco di Les Salins, accompagnata dai suoi musicisti, l’artista brasiliana presenta il suo ultimo lavoro, una fusione di generi ispirata alla sua adolescenza.

Espanol :

Desde su llegada a Francia en 2006, Flavia Coelho ha recorrido el mundo. En el escenario de Les Salins, acompañada por sus músicos, la artista brasileña presenta su último trabajo, una fusión de géneros inspirada en su adolescencia.

L’événement Flavia Coelho Martigues a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Martigues