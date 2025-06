Fléac Fête l’Eté Esplanade Fléac 28 juin 2025 07:00

Venez célébrer l’été à Fléac le samedi 28 juin 2025 avec un événement sur le thème « Retour en enfance », organisé par les membres de l’Entente Associative ! Diverses animations, concerts et food trucks au programme pour un moment convivial.

Esplanade Avenue des Sports

Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 26 14 96 activites@mjcsgainsbourg.com

English :

Come and celebrate summer in Fléac on Saturday June 28, 2025 with an event on the theme of « Retour en enfance », organized by members of the Entente Associative! A variety of entertainment, concerts and food trucks are on the program for a convivial moment.

German :

Feiern Sie am Samstag, den 28. Juni 2025, den Sommer in Fléac mit einer Veranstaltung unter dem Motto « Zurück in die Kindheit », die von den Mitgliedern der Entente Associative organisiert wird! Verschiedene Animationen, Konzerte und Foodtrucks stehen auf dem Programm und sorgen für einen geselligen Moment.

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate in Fléac sabato 28 giugno 2025 con un evento sul tema « Ritorno all’infanzia », organizzato dai membri dell’Entente Associative! In programma ci saranno numerosi intrattenimenti, concerti e food truck.

Espanol :

Venga a celebrar el verano en Fléac el sábado 28 de junio de 2025 con un evento sobre el tema « Regreso a la infancia », organizado por los miembros de la Entente Associative El programa incluirá numerosas animaciones, conciertos y food trucks.

