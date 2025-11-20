fléac fête Noël Fléac
fléac fête Noël Fléac vendredi 12 décembre 2025.
Place Marktbreit Fléac Fléac Charente
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
2025-12-12
Venez passer de bons moments avec le Père Noël et ses lutins, et profitez des différentes animations.
Place Marktbreit Fléac Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57 mairie@fleac.fr
English :
Come and spend some quality time with Santa Claus and his elves, and enjoy the various activities.
German :
Verbringen Sie schöne Stunden mit dem Weihnachtsmann und seinen Elfen und genießen Sie die verschiedenen Animationen.
Italiano :
Venite a trascorrere un po’ di tempo con Babbo Natale e i suoi elfi e divertitevi con le varie attività.
Espanol :
Ven a pasar un rato agradable con Papá Noel y sus duendes, y disfruta de las diversas actividades.
