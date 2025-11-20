fléac fête Noël

Fléac, Charente

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

2025-12-12

Venez passer de bons moments avec le Père Noël et ses lutins, et profitez des différentes animations.

Place Marktbreit, Fléac 16730, Charente, Nouvelle-Aquitaine. +33 5 45 91 04 57, mairie@fleac.fr

English :

Come and spend some quality time with Santa Claus and his elves, and enjoy the various activities.

German :

Verbringen Sie schöne Stunden mit dem Weihnachtsmann und seinen Elfen und genießen Sie die verschiedenen Animationen.

Italiano :

Venite a trascorrere un po’ di tempo con Babbo Natale e i suoi elfi e divertitevi con le varie attività.

Espanol :

Ven a pasar un rato agradable con Papá Noel y sus duendes, y disfruta de las diversas actividades.

L’événement fléac fête Noël Fléac a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême