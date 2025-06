Concert O.G.B Flèche d’Or Paris 10 juillet 2025

L’association accueillle et accompagne tous les mercredis et samedis des artistes souhaitant développer leur projet musical. Notre studio leur offre la possibilité à ces artistes de s’enregistrer gratuitement et de bénéficier des compétences d’un beatmaker et ingénieur professionnel.

Des projets de restitutions tel que ce concert permettent aux artistes d’apprendre à se familiariser à la scène !

Le jeudi 10 juillet 2025

de 21h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Flèche d’Or 102 Bis Rue de Bagnolet, 75020 Paris 75020. Paris

https://bellevillecitoyenne.fr/evenement/concert-fleche-dor/ +33983254355 contact@bellevillecitoyenne.fr https://www.facebook.com/bellevillecitoyenne/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bellevillecitoyenne/?locale=fr_FR

Venez écouter et danser sur les sons des artistes de notre studio lors du concert événement organisé à La Flèche d’Or. Retrouvez une dizaine d’artistes de Belleville de l’univers rap et RnB !