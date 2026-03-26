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Fléchettes traditionnelles Open de comité Cambo-les-Bains

Fléchettes traditionnelles Open de comité Cambo-les-Bains

Fléchettes traditionnelles Open de comité Cambo-les-Bains samedi 18 avril 2026.

Adresse : Rue Usimendia

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Fléchettes traditionnelles Open de comité

Rue Usimendia Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19

Catégories Simples Féminin, masculin, junior, vétéran. Doubles Mixtes et féminins.
8h30-9h Accueil et café
Matin Tournoi Doubles
Après-midi Tournoi simple, boissons et restauration rapide sur place
Samedi soir Repas sur réservation   .

Rue Usimendia Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 88 01 75 

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English : Fléchettes traditionnelles Open de comité

L’événement Fléchettes traditionnelles Open de comité Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cambo les Bains

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