Fléchettes traditionnelles Open de comité

Rue Usimendia Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Catégories Simples Féminin, masculin, junior, vétéran. Doubles Mixtes et féminins.

8h30-9h Accueil et café

Matin Tournoi Doubles

Après-midi Tournoi simple, boissons et restauration rapide sur place

Samedi soir Repas sur réservation .

Rue Usimendia Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 88 01 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fléchettes traditionnelles Open de comité

L’événement Fléchettes traditionnelles Open de comité Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cambo les Bains