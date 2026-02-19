Fleischschnacka maison à emporter Hausgauen

Fleischschnacka maison à emporter

Fleischschnacka maison, coquillettes et salade + dessert. Infos et commandes au 06 06 44 46 93 Réservations avant le jeudi 5 mars, dernier délai.

organisé par l’Amicale des sapeurs-Pompiers de Hausgauen-Hundsbach.

Fleischschnacka maison, coquillettes et salade

Dessert

Sur réservation uniquement, avant le jeudi 13 février

Infos & commandes au 06 06 44 46 93

Merci pour votre soutien! .

10 rue du Vignoble Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 85 87

English :

Home-made fleischschnacka, coquillettes and salad + dessert. Information and orders on 06 06 44 46 93 Reservations by Thursday, March 5, deadline.

