Fleischschnacka maison à emporter Hausgauen

Fleischschnacka maison à emporter
10 rue du Vignoble Hausgauen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-03-08 10:00:00
Fleischschnacka maison, coquillettes et salade + dessert. Infos et commandes au 06 06 44 46 93 Réservations avant le jeudi 5 mars, dernier délai.
organisé par l’Amicale des sapeurs-Pompiers de Hausgauen-Hundsbach.
Merci pour votre soutien! .
English :
Home-made fleischschnacka, coquillettes and salad + dessert. Information and orders on 06 06 44 46 93 Reservations by Thursday, March 5, deadline.
