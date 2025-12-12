FLEMME – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 Paris

FLEMME Début : 2026-05-03 à 14:00. Tarif : – euros.

Les adultes deviennent des ados, pour que les ados deviennent des adultes….Quand les parents pètent les plombs pour devenir des boloss et forcer leurs ados à devenir les boss , préparez-vous à une comédie hilarante qui chamboule toutes les règles de la maison ! Flemme, c’est le choc des générations en mode inversé : les ados doivent gérer leurs parents… devenus ados rebelles.Léo et Léa, deux ados en pleine crise, voient leur monde basculer quand leurs parents, Paps et Mams, décident de se comporter comme des ados immatures pour leur donner une bonne leçon. Pendant 24 heures, les rôles s’inversent : les ados se retrouvent à gérer des parents totalement déjantés.Flemme, la nouvelle comédie familiale survoltée qui vous fera pleurer de rire tout en vous touchant droit au coeur !Le saviez-vous ?Pascal Grégoire, l’auteur à succès de La Guerre des Sexes , qui a conquis plus d’un million de spectateurs, revient avec une toute nouvelle comédie à partager en famille, sans modération !Comédiens : Pascal Grégoire et Louis Larivain

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris 75