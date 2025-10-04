UP SHOT – LA PYRAMIDE Bagnols Sur Ceze

UP SHOT Début : 2026-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.

UPSHOTCOMPAGNIE RELEVANTÀ travers une danse physique intense et très incarnée, les danseurs de la compagnie Relevant interrogent la posture de l’individu face au groupe. Ils explorent les notions d’exclusion, d’inclusion et de marginalisation au sein d’une société. Leurs corps deviennent un médium pour se présenter à l’autre, parler de soi, entamer un dialogue. Tour à tour, chaque danseur interprète différents rôles sociaux en fonction des codes dont il dispose et de ceux qu’il doit acquérir pour intégrer le groupe. Les mouvements et le corps deviennent alors une manière de se présenter à l’autre, de parler de soi, d’entamer un dialogue. Upshot propose dans ce spectacle une exploration des symboliques et des représentations de soi. Avec énergie, le quintette nous offre une danse puissante, urbaine pour un véritable choc visuel.Chorégraphes et interprètes : Marwan Kadded, Brian Kpadja, Freddy Madodé, Jérôme Oussou, David Walther / Danseurs remplaçants : Karym Zoubert, Liesbeth Kiebooms, Soirmi Amada, Carla Munier / Création musicale : Wilfrid Haberey / création lumières : Nelson Paraiso / Régie lumières : Corentin Ragot / Chargée de production : Léa De Saint Jean.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PYRAMIDE RUE RACINE 30200 Bagnols Sur Ceze 30