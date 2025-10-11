FLENN – SLALOM Lille

FLENN Début : 2026-04-04 à 19:00. Tarif : – euros.

Le concert initialement prévu le 11 octobre 2025 à 19h00 est reporté au 04 avril 2026 à 19h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésONLY YOU PRÉSENTE : FLENNFlenn, originaire de Bourouba à Alger, s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières du rap maghrébin. Son style hybride, entre egotrip, cloud rap et observation sociale, mêle justesse des mots, musicalité moderne et regard acéré sur son époque.Porté par des titres cultes comme Recyclage et Mchat Liyem, il a su créer une véritable connexion avec son public, entre introspection, audace artistique et exigence musicale. En novembre 2024, il a signé un retour remarqué avec un EP puissant, révélant une nouvelle facette de sa palette artistique.Flenn a confirmé son ascension avec un concert sold out au Bataclan en avril 2025, moment fort de sa tournée, et une performance très remarquée sur Colors, saluée pour sa sincérité et son intensité.Un nouvel album est attendu pour l’été 2025, poursuivant une trajectoire ambitieuse et résolument tournée vers l’avenir.

SLALOM 84 RUE DE TREVISE 59000 Lille 59