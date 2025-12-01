FLEP’Amuz à Soëlys Soëlys Soyaux

FLEP’Amuz à Soëlys

Soëlys Place Rousseau Soyaux Charente

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

2025-12-22

Animations pour petits et grands vous attendent tout au long de la journée, avec une boom de fin d’année le 24 décembre pour célébrer ensemble la magie des fêtes.

Soëlys Place Rousseau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50 mairie@mairie-soyaux.fr

Entertainment for young and old awaits you all day long, with an end-of-year party on December 24 to celebrate the magic of the festive season together.

L’événement FLEP’Amuz à Soëlys Soyaux a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême