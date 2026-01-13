FLEP’Amuz vacances Soëlys Soyaux
FLEP’Amuz vacances Soëlys Soyaux lundi 9 février 2026.
FLEP’Amuz vacances
Soëlys Place Rousseau Soyaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 14:00:00
fin : 2026-02-20 17:30:00
Date(s) :
2026-02-09 2026-02-11
Un moment festif durant les vacances scolaires autour de multiples animations. Ateliers, jeux et surprises rythmeront cet événement ouvert à tous.
.
Soëlys Place Rousseau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50 mairie@mairie-soyaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive event during the school vacations, with a wide range of activities. Workshops, games and surprises will punctuate this event open to all.
L’événement FLEP’Amuz vacances Soyaux a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême