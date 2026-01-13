FLEP’Amuz vacances Soëlys Soyaux

FLEP’Amuz vacances

Soëlys Place Rousseau Soyaux Charente

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:30:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-11

Un moment festif durant les vacances scolaires autour de multiples animations. Ateliers, jeux et surprises rythmeront cet événement ouvert à tous.

Soëlys Place Rousseau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50 mairie@mairie-soyaux.fr

A festive event during the school vacations, with a wide range of activities. Workshops, games and surprises will punctuate this event open to all.

