FLEphéméride, Athènes, Athènes
FLEphéméride, Athènes, Athènes jeudi 19 mars 2026.
FLEphéméride Vendredi 20 mars, 00h00 Athènes District régional d’Athènes-Centre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T23:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:59:00+01:00
Fin : 2026-03-19T23:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:59:00+01:00
Chaque jour, à partir d’une, deux ou trois journées nationales françaises, européennes, mondiales ou internationales, une vidéo d’une dizaine de minutes propose trois questions par palier du CECRL (A1-A2, B1-B2, C1-C2), accompagnées de pistes d’exploitation pédagogiques. L’objectif : commencer un cours de FLE de façon originale, vivante et utile.
La présentation du projet se trouve sur : https://youtu.be/7igotnlSUXM.
Athènes Athènes Athènes 105 57 District régional d’Athènes-Centre Attique [{« data »: {« author »: « Ippokratis Kalogeropoulos », « cache_age »: 86400, « description »: « Chapitresn00:00:00 : Compte u00e0 reboursn00:00:28 : Bienvenuen00:00:54 : Introductionn00:01:31 : Pourquoi ce projet ?n00:02:19 : En quoi u00e7a consiste ?n00:03:31 : Comment sont choisis les sujets ?n00:05:08 : Comment utiliser ces ressources ?nnDescriptionn365 journu00e9es pour parler en franu00e7aisnChaque jour, u00e0 partir du2019une, deux ou trois journu00e9es nationales franu00e7aises, europu00e9ennes, mondiales ou internationales, je propose une vidu00e9o du2019une dizaine de minutes avec trois questions par niveau du CECRL (A1-A2, B1-B2 et C1-C2) ainsi que des pistes du2019exploitation possibles. Lu2019objectif : commencer un cours de FLE de fau00e7on originale, vivante et utile.nnRu00e9seaux sociauxnFacebook : https://tinyurl.com/5n8s97yy nInstagram : https://tinyurl.com/2a6tzjpm nTikTok : https://tinyurl.com/4hms83zb nViber : https://tinyurl.com/5c8srnunnWhatsApp : https://tinyurl.com/36e9tys5 nX : https://tinyurl.com/bddb827w nnCru00e9ditsnBalkan bounce (ridvan-selli / Ru0131dvan Selli * Pixabay)nhttps://pixabay.com/music/folk-balkan-bounce-364438/nBig bang (Luis Humanoide * Pixabay)nhttps://pixabay.com/fr/videos/big-bang-explosion-d%C3%A9truire-bombe-187348/ nCompte u00e0 rebours (salmandanish812 * Pixabay)nhttps://pixabay.com/fr/videos/temps-compte-%C3%A0-rebours-chronom%C3%A8tre-77565/ nCompte u00e0 rebours arc-en-ciel (SwanTwirls * Pixabay)nhttps://pixabay.com/fr/sound-effects/rainbow-arc-en-ciel-countdown-289372/ nCroissants (Vimeo-Free-Videos * Pixabay)nhttps://pixabay.com/videos/croissants-baking-kitchen-pastry-1261/ nDrapeau franu00e7ais (TrebbieGeo * Pixabay)nhttps://pixabay.com/videos/flag-map-france-french-french-flag-125304/nExplosion (SoundReality / Jurij * Pixabay)nhttps://pixabay.com/fr/sound-effects/explosion-fx-343683/ nu00c9tretat (WestNL / Nico West * Pixabay)nhttps://pixabay.com/fr/videos/c%C3%B4te-etretat-la-normandie-la-france-88507/ nhttps://pixabay.com/fr/videos/c%C3%B4te-etretat-la-normandie-la-france-88504/ nJazz in Paris (Media Right Productions – https://www.lalason.com / La Musique Libre @lamusiquelibre * YouTube)nhttps://www.youtube.com/watch?v=A-8XzXakxio nMu00e9tro parisien (TatianaTz / Tatiana Tzviatkova * Pixabay)nhttps://pixabay.com/videos/eiffel-tower-metro-line-air-paris-300050/nMont-Saint-Michel (santorihan / Sookkyung Han * Pixabay)nhttps://pixabay.com/fr/videos/mont-saint-michel-la-france-256978/ nParis (librededroits4096 / Violet Spirit * YouTube)nhttps://www.youtube.com/watch?v=evUjQ6Je7JknPont du Gard (xat-ch / Xavier Turpain * Pixabay)nhttps://pixabay.com/videos/pont-du-gard-aqueduct-bridge-france-282556/ nPuy Pariou (luc_toutsimplement / Luc Greiner sur Pixabay)nhttps://pixabay.com/fr/videos/volcan-montagne-for%C3%AAt-nature-50779/ nn#fle #franu00e7aislangueu00e9trangu00e8re #apprendrelefrancais #coursdefrancais #profdefle #delf #dalfnnFor French teachers: ready-to-use daily questions to start your lessons », « type »: « video », « title »: « Pru00e9sentation du projet « FLEphu00e9mu00e9ride » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/7igotnlSUXM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=7igotnlSUXM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC4Jixei-km81HSWcmCZL5zA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/7igotnlSUXM »}] https://www.youtube.com/@ippokratiskalogeropoulos7775
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie