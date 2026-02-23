FLEUR DE FARINE salle des fêtes « Les Halles » Montréal Mardi 17 mars, 18h00 6 € (tarif unique)

Théâtre – Deux boulangères voyageuses viennent partager leur recette de pain à la fleur de farine.

Théâtre – Scènes d’enfance

Deux boulangères voyageuses viennent partager leur recette de pain à la fleur de farine. À travers des contes théâtralisés, du chant et de la chorégraphie, elles nous embarquent dans leurs souvenirs pour retrouver chaque ingrédient de la recette.

Autrices et comédiennes hautes en couleurs, Ana Santoro Meira et Elodie Brunet, débordent d’énergie et de bonne humeur pour nous raconter cette histoire de famille, de tradition et de partage.

Le pain est un symbole, le pain est un voyage, une exploration poétique et sensorielle.

Un spectacle qui se regarde, s’écoute et donne envie de toucher, de sentir, de goûter.

Ne soyez pas surpris si vos enfants, à l’issue de la représentation, veulent mettre les mains dans la farine !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-17T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-17T18:45:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-du-hibou 0695006360 resa@loreilleduhibou.com

salle des fêtes « Les Halles » Rue de la mairie 11290 Montréal Montréal 11290 Aude



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

