FLEUR DE SWING Le Pouget

FLEUR DE SWING Le Pouget samedi 18 octobre 2025.

FLEUR DE SWING

Le Pouget Hérault

Tarif : – –

Date : samedi 18 octobre 2025

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Fleur de Swing c’est un air de bon vieux temps. Jazz, pop, rock, 80’s, rap, das une ambiance rythmée et vintage à la sauce Fleur de Swing. Originaire de la Camargue c’est un groupe composé d’un contrebassiste, de deux guitaristes et d’une chanteuse. Vos morceaux favoris comme vous ne les avez jamais entendus !

Concert proposé à l’occasion de la 3ème édition de Musette et Bicyclette.

Démonstration et initiation au Lindy Hop avec l’association Just’Swingin. .

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 82 35

English :

Fleur de Swing is all about the good old days. Jazz, pop, rock, 80’s, rap, in a rhythmic, vintage atmosphere, Fleur de Swing style. Hailing from the Camargue region of France, the group is made up of a double bass player, two guitarists and a singer. Your favorite tunes as you’ve never heard them before!

German :

Fleur de Swing ist ein Hauch der guten alten Zeit. Jazz, Pop, Rock, 80er Jahre, Rap, in einer rhythmischen und vintage-orientierten Atmosphäre mit der Fleur de Swing-Soße. Die aus der Camargue stammende Band besteht aus einem Kontrabassisten, zwei Gitarristen und einer Sängerin. Ihre Lieblingsstücke, wie Sie sie noch nie gehört haben!

Italiano :

Fleur de Swing è tutto ciò che riguarda i bei tempi andati. Jazz, pop, rock, anni ’80, rap, in un’atmosfera ritmica e vintage, in stile Fleur de Swing. I Fleur de Swing provengono dalla regione francese della Camargue e sono composti da un contrabbassista, due chitarristi e una cantante. I vostri brani preferiti come non li avete mai sentiti prima!

Espanol :

Fleur de Swing tiene que ver con los viejos tiempos. Jazz, pop, rock, años 80, rap, en un ambiente rítmico y vintage, al estilo de Fleur de Swing. Fleur de Swing procede de la región francesa de Camarga y está formado por un contrabajista, dos guitarristas y una cantante. Sus canciones favoritas como nunca antes las había escuchado

