Fleur sous bitume Maison de quartier des aubépins Chalon-sur-Saône

Fleur sous bitume

Maison de quartier des aubépins 8 rue du Pont de Fer Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

FLEUR SOUS BITUME UNE ESCALE POP & RAP (HORS LES MURS)

Maison de quartier Parc des Aubépins Placement libre

Rendez-vous au cœur du Parc des Aubépins pour une parenthèse musicale suspendue. Dans le cadre du Festival Univers Jeunesse, LaPéniche sort de ses murs pour vous présenter un artiste à l’univers singulier Fleur sous Bitume.

L’ARTISTE FLEUR SOUS BITUME

Il est un enfant sage, discret et timide en apparence, mais ses chansons sont des histoires puissantes qu’il a trop longtemps gardées pour lui-même. Sa véritable force ? Sa vulnérabilité. Loin de la cacher, il la revendique comme un étendard. Chacun de ses morceaux agit comme un catalyseur capable de convertir nos peines en volonté et de transformer le doute en une terre fertile.

Telle une plante sauvage parvenant à percer le goudron froid de nos cités, Fleur sous Bitume a pris racine dans les dédales de nos métropoles. Aujourd’hui, il nous éclaire de sa pop lumineuse jusque sur nos balcons, apportant un souffle de poésie urbaine là où on ne l’attendait plus.

UNE COLLABORATION MUSICALE UNIQUE

Cette identité forte s’est forgée dans une collaboration étroite avec le musicien Armand Cheneval. Les douces mélodies d’Armand viennent nuancer et enrober les propos parfois durs et acérés du chanteur. Ensemble, ils créent un équilibre fragile et précieux un doux remède à la solitude qui incite autant à la rêverie qu’à la réflexion. Venez découvrir cette fusion entre pop alternative et accents rap, une musique qui soigne les maux par les mots. .

Maison de quartier des aubépins 8 rue du Pont de Fer Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : Fleur sous bitume

L’événement Fleur sous bitume Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)