Fleurir sur scène Atelier de création – La Maison du Théâtre Brest, 23 mai 2025 19:30, Brest.

Finistère

Fleurir sur scène Atelier de création La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Début : 2025-05-23 19:30:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

2025-05-24

Plus ou moins 0.5 grammes par litre.

Cette création trace le parcours d’une femme face à l’alcool, alternant sur scène quotidien et fête. En déployant une cartographie sensible du parcours d’une personne dépendante, la pièce interroge sur ce qui se meut autour d’elle. Qu’elle est la place de l’entourage ? Qu’est-ce qui s’imbrique au sein d’une famille ? Quand laissons-nous s’installer l’éléphant au milieu de la cuisine ? L’écriture et le jeu se rallient ici pour essayer de toucher au plus juste le coeur de nos mécaniques humaines.

Informations pratiques

Sur inscription, par mail ou téléphone.

Atelier dirigé par Gaël le Guillou-Castel et Louise Morin. .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

