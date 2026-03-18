Fleurisse’Mans

Esplanade des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Marché aux fleurs

Venez découvrir Fleurisse’Mans, un marché de fleurs, plantes, arbustes et massifs, mais aussi des poteries et céramiques dans le centre-ville du Mans. Également, des conseils en végétalisation peuvent vous être partagés par des fleuristes, pépiniéristes, horticulteurs, maraîchers et artisans de tout le département, qui sont présents sur le marché tout la journée. Le service propreté de Le Mans Métropole propose des actions de sensibilisation et des informations sur le compostage et le tri. De 9 h à 18 h. .

Esplanade des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 39 55

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English :

Flower market

L’événement Fleurisse’Mans Le Mans a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Le Mans