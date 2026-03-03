Fleurs de printemps Sakura Cuisery

Fleurs de printemps Sakura

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Célébrez le printemps en créant de délicates fleurs de cerisier, appelées sakura en fil chenille.

Vous composerez ensuite de jolies branches pour faire entrer la douceur et la poésie du Japon dans votre quotidien. .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

