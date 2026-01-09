Fleurs de terre, racines de femmes Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Fleurs de terre, racines de femmes

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Début : 2026-01-21

fin : 2026-02-07

2026-01-21

Depuis la nuit des temps, les fleurs sont les messagères silencieuses de nos hommages. Derrière leurs tiges élancées, elles expriment des émotions que les mots ne peuvent saisir. Illia Tousis, paysanne

fleuriste, et Émilie Papaye, photographe, célèbrent, à travers les fleurs du jardin et la poésie, la beauté simple, la lutte et l’espoir. une exposition de portraits de femmes paysannes et artisanes, belles au milieu de ce quotidien ordinaire.

Exposition de photographies .

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

English : Fleurs de terre, racines de femmes

