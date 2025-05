Fleurs en perles – par Ô Ptits Coins – Le 20 mille Nantes, 21 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 10:00 – 11:30

Gratuit : non 15 € Réservation : optitscoins.fr Jeune Public, Tout public

Bracelets ou motifs tissés en perles, venez faire fleurir vos accessoires lors de cet atelier. Accessible aux enfants à partir de 5 ans en fonction de leur concentration.

Le 20 mille Nantes 44300

06 25 80 90 91 https://optitscoins.fr/