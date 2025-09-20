Fleurs en Seine Parc de l’Oseraie Les Mureaux

Fleurs en Seine Parc de l’Oseraie Les Mureaux samedi 20 septembre 2025.

Yvelines

Fleurs en Seine Parc de l’Oseraie Chemin de halage Les Mureaux Yvelines

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

C’est la 22ème édition de Fleurs en Seine ! Fête des plantes et du jardin de renommée nationale soutenue par la SNHF et la Mairie de des Mureaux, Fleurs en Seine offre aux 15 000 visiteurs annuels l’opportunité de rencontrer une centaine d’exposants.

Parc de l’Oseraie Chemin de halage

Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France fleursenseine@gmail.com

English :

It?s the 22nd edition of Fleurs en Seine! A nationally renowned plant and garden festival supported by the SNHF and the Mairie de des Mureaux, Fleurs en Seine offers its 15,000 annual visitors the opportunity to meet some 100 exhibitors.

German :

Dies ist die 22. Ausgabe von Fleurs en Seine! Fleurs en Seine ist ein national bekanntes Garten- und Pflanzenfest, das von der SNHF und der Stadtverwaltung von Les Mureaux unterstützt wird. Die jährlich 15.000 Besucher von Fleurs en Seine haben die Möglichkeit, rund 100 Aussteller zu treffen.

Italiano :

È la 22a edizione di Fleurs en Seine! Festival di piante e giardini di fama nazionale, sostenuto dalla SNHF e dal Comune di Les Mureaux, Fleurs en Seine offre ai 15.000 visitatori annuali la possibilità di incontrare un centinaio di espositori.

Espanol :

¡Es la 22ª edición de Fleurs en Seine! Festival de plantas y jardines de renombre nacional, apoyado por la SNHF y el ayuntamiento de Les Mureaux, Fleurs en Seine ofrece a los 15.000 visitantes anuales la oportunidad de conocer a un centenar de expositores.

