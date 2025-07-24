Fleurs magiques en laine à l’Asinerie du Bois Gamats Laval

Chemin du Château de Bois Gamats Laval

Début : 2025-08-26 15:00:00

2025-08-26

Atelier fleurs magiques en laine du Bois Gamat

Après avoir fait connaissance avec les chèvres angoras, vous partirez à la découverte de la laine et de ses multiples facettes. Vous apprendrez à créer votre porte bonheur « ojo de dios » (petit tissage très coloré à base de fil de laine) et vous découvrirez le feutrage à l’aiguille pour créer une décoration en volume avec laquelle vous repartirez en fin de séance.

En cas de mauvais temps, cette animation peut avoir lieu intégralement en intérieur.

L’atelier est accessible dès 3 ans, est pensé essentiellement pour les enfants mais les adultes peuvent également y participer.

Durée approximative de l’atelier 1h30.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE .

Chemin du Château de Bois Gamats Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Le Bois Gamat wool magic flower workshop

German :

Workshop Zauberblumen aus Wolle von Bois Gamat

Italiano :

Laboratorio di fiori magici di lana Le Bois Gamat

Espanol :

Taller de flores mágicas de lana Le Bois Gamat

