Fleurs révoltées, Acier hacké 40mcube Rennes 24 septembre – 20 décembre Entrée libre

Naomi Maury présente à 40mcube une installation immersive composées d’exosquelettes lumineux, d’os en céramique, de dessins et de sons. Elle invite à réfléchir à nos corps et leurs évolutions.

Les installations de Naomi Maury explorent les connexions interespèces d’un point de vue scientifique – qui s’incarne dans ses sculptures d’exosquelettes et de prothèses – et un axe mystique, via la lumière diffusée par des halos, sortes de membranes organiques lumineuses réalisées à partir de l’observation au microscope de cellules animales et végétales. Elle révèle ainsi une horizontalité entre les espèces, déconstruisant l’anthropomorphisme et réintroduisant une dimension spéculative dans les relations entre les formes de vie, comme le fait le biologiste Olivier Hamant lorsqu’il décrit le processus de métamorphose lent, aléatoire, et parfois inefficace des cellules, à l’encontre de nos sociétés optimales, rapides et tayloristes.

Pour son exposition à [40mcube](https://www.40mcube.org/fleurs-revoltees-acier-hacke-2/), Naomi Maury crée un environnement immersif composé de sculptures, de lumière et de son, qu’elle imagine comme une forêt ou une famille d’exosquelettes. Elle conçoit des sculptures comprenant des tissages de prothèses et d’orthèses inspirées d’espèces en voie d’extinction ou disparue, des os réalisés en céramique, des formes tubulaires en inox cintrées et de la lumière. Pour sa composition sonore, elle travaille à partir de témoignages de personnes en situation de handicap dont les corps ne rentrent pas dans les normes validistes, mais aussi des paroles de soignant·es qui utilisent des machines et outils pour prendre soin des patient·es, et de travailleur·ses dont le corps a été abimé par leur métier. Naomi Maury interroge ainsi les notions de pouvoir, d’hybridation, de robustesse, à travers la robotique et la biotechnologie, invitant à réfléchir à nos corps et leurs évolutions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-24T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-12-20T19:00:00.000+01:00

40mcube 48, avenue Sergent Maginot 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine