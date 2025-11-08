Fleurs sauvages, fleurs du jardin Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
Fleurs sauvages, fleurs du jardin Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 8 novembre 2025.
Un atelier avec Marie-Noëlle Horvath, une fenêtre ouverte sur le jardin pour rêver, puis créer un imagier de fleurs en expérimentant les techniques d’illustration textile utilisées par l’illustratrice dans son œuvre singulière.
- Rendez-vous à la bibliothèque le samedi 8 novembre à 15h.
- Pour les enfants à partir de 7 ans.
- Ouverture des réservations le mardi 30/09.
une initiation au feutrage à l’aiguille et à la broderie
Le samedi 08 novembre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux