Fleurs sauvages, fleurs du jardin Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

samedi 8 novembre 2025.

Un atelier avec Marie-Noëlle Horvath, une fenêtre ouverte sur le jardin pour rêver, puis créer un imagier de fleurs en expérimentant les techniques d’illustration textile utilisées par l’illustratrice dans son œuvre singulière.

Rendez-vous à la bibliothèque le samedi 8 novembre à 15h.

Pour les enfants à partir de 7 ans.

Ouverture des réservations le mardi 30/09.

une initiation au feutrage à l’aiguille et à la broderie

Le samedi 08 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux