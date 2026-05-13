Fleury-la-Montagne

Fleury en fête

Le Bourg Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 05:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Vendredi à 19h tournoi de basket 3×3 U18-seniors, filles-garçons

Samedi Marché gourmand et en soirée deux concerts gratuits

Dimanche dès 5h vide-greniers .

Le Bourg Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté president.c2f@gmail.com

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English : Fleury en fête

L’événement Fleury en fête Fleury-la-Montagne a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III