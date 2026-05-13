Fleury en fête Fleury-la-Montagne
Fleury en fête Fleury-la-Montagne vendredi 12 juin 2026.
Fleury-la-Montagne
Fleury en fête
Le Bourg Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 05:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
Vendredi à 19h tournoi de basket 3×3 U18-seniors, filles-garçons
Samedi Marché gourmand et en soirée deux concerts gratuits
Dimanche dès 5h vide-greniers .
Le Bourg Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté president.c2f@gmail.com
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English : Fleury en fête
L’événement Fleury en fête Fleury-la-Montagne a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III