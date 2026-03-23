Fleury en Lumières Fleury-la-Forêt
Fleury en Lumières Fleury-la-Forêt samedi 30 mai 2026.
Fleury en Lumières
Place de l’église Fleury-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 18:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Programmation Samedi 30 mai Place de l’Église, Fleury-la-Forêt
De 11h00 à 18h30 Marché alimentaire local
Retrouvez les producteurs et artisans du territoire tout au long de la journée.
Le Food Croque et le Bistrot FMR seront présents pour vous restaurer le midi et durant tout l’après-midi.
14h00 à 18h00 Jeux anciens en bois
Espace ludique ouvert à tous, pour découvrir ou redécouvrir les jeux d’autrefois.
14h00 à 15h00 Visite guidée de l’église Saint-Denis Saint-Brice
Guidée par Céline Dufour, cette visite mettra à l’honneur les vitraux et leur histoire.
Rendez-vous devant l’église.
Tombola
Tickets en vente sur place tout au long de l’après-midi. De nombreux lots à gagner !
17h00 à 18h30 Concert du violoniste Alain Moglia
Laissez-vous porter par un moment musical d’exception en compagnie du violoniste de renommée Alain MOGLIA, qui se produira dans l’écrin acoustique de l’église. .
Place de l’église Fleury-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 63 40 mairie.fleurylaforet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fleury en Lumières
L’événement Fleury en Lumières Fleury-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure