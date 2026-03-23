Fleury en Lumières

Place de l’église Fleury-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Programmation Samedi 30 mai Place de l’Église, Fleury-la-Forêt

De 11h00 à 18h30 Marché alimentaire local

Retrouvez les producteurs et artisans du territoire tout au long de la journée.

Le Food Croque et le Bistrot FMR seront présents pour vous restaurer le midi et durant tout l’après-midi.

14h00 à 18h00 Jeux anciens en bois

Espace ludique ouvert à tous, pour découvrir ou redécouvrir les jeux d’autrefois.

14h00 à 15h00 Visite guidée de l’église Saint-Denis Saint-Brice

Guidée par Céline Dufour, cette visite mettra à l’honneur les vitraux et leur histoire.

Rendez-vous devant l’église.

Tombola

Tickets en vente sur place tout au long de l’après-midi. De nombreux lots à gagner !

17h00 à 18h30 Concert du violoniste Alain Moglia

Laissez-vous porter par un moment musical d’exception en compagnie du violoniste de renommée Alain MOGLIA, qui se produira dans l’écrin acoustique de l’église. .

Place de l’église Fleury-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 63 40 mairie.fleurylaforet@gmail.com

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English : Fleury en Lumières

L’événement Fleury en Lumières Fleury-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure