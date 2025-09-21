Fleury Linossier à Bandol entre Art déco et régionalisme Terrain de pétanque Bandol

Fleury Linossier à Bandol entre Art déco et régionalisme Terrain de pétanque Bandol dimanche 21 septembre 2025.

Fleury Linossier à Bandol entre Art déco et régionalisme Dimanche 21 septembre, 14h30 Terrain de pétanque Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T15:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T15:30:00+

présentation par Pascale Bartoli, architecte, historienne de l’architecture.

Terrain de pétanque allées vivien 83150 bandol Bandol 83150 Le Château Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

présentation par Pascale Bartoli, architecte, historienne de l’architecture.