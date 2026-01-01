Fleuves Espace du Maine de l’Huisserie L’Huisserie
27 Rue d'Anjou L'Huisserie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Concert
Soirée aux sonorités bretonnes avec Fleuves. Avec trois albums à son actif, le trio de musiciens est le groupe phare des nouvelles musiques bretonnes du moment. Préparez-vous à danser et vibrer avec eux !
Fleuves, c’est un son à part dans la musique bretonne qui séduit largement. Le trio a su intégrer la culture électronique ou les influences jazz/rock à la richesse culturelle bretonne pour créer une musique d’ancrage ouverte sur le monde, toujours liée à la danse. Le groupe donne ainsi un nouveau regard sur cette expérience festive. Leur troisième album sorti à l’automne 2024 est toujours guidé par la passion de ce qui fait l’essence du fest-noz la danse collective et populaire.
En bonus, surprise musicale par les élèves du conservatoire. Et en amont du concert, des ateliers danse bretonne vous sont proposés, n’hésitez pas à vous y inscrire !
Mayenne Pays de la Loire
