Fleuves Espace du Maine de l’Huisserie L’Huisserie

Concert

Soirée aux sonorités bretonnes avec Fleuves. Avec trois albums à son actif, le trio de musiciens est le groupe phare des nouvelles musiques bretonnes du moment. Préparez-vous à danser et vibrer avec eux !

Fleuves, c’est un son à part dans la musique bretonne qui séduit largement. Le trio a su intégrer la culture électronique ou les influences jazz/rock à la richesse culturelle bretonne pour créer une musique d’ancrage ouverte sur le monde, toujours liée à la danse. Le groupe donne ainsi un nouveau regard sur cette expérience festive. Leur troisième album sorti à l’automne 2024 est toujours guidé par la passion de ce qui fait l’essence du fest-noz la danse collective et populaire.

En bonus, surprise musicale par les élèves du conservatoire. Et en amont du concert, des ateliers danse bretonne vous sont proposés, n’hésitez pas à vous y inscrire !

• Théâtre Les 3 Chênes

• Samedi 24 janvier à 20h30

• Tout public

• 6 à 8€ .

27 Rue d’Anjou L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 10 25 80

