Fleuves

L’Hermine Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Concert debout Transe collective

Avec trois albums à leur actif, Fleuves est devenu un des porte-étendard des nouvelles musiques bretonnes. Le trio a su intégrer la culture électronique ou les influences jazz/rock à la richesse culturelle bretonne pour créer une musique ouverte sur le monde, toujours liée à la danse. Le groupe arrive à imposer un nouveau regard sur cette culture de transe, une expérience/performance collective festive et solennelle assez inédite, où le public est un quatrième musicien, où le spectateur est convié à être acteur. .

L’Hermine Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 26 40

L'événement Fleuves Plouha a été mis à jour le 2025-11-25