La soirée où les années folles et l’électro fusionnent.

Entrez dans l’univers de 1920 Hz, où les soirées clandestines des années 20 se réinventent à travers l’électro.

Entre notes de jazz, performances live et rythmes électro percutants, vivez une expérience immersive où vous êtes au cœur de la fête.

Découvrez l’esprit Art déco Gatsby et l’énergie brute de l’électro moderne dans une atmosphère élégante, raffinée et extravagante qui flirte avec le côté déstructuré et libéré des clubs.

Dansez et laissez-vous surprendre par chaque instant au cours de la soirée.

LINEUP

Father PopCorn

http://www.youtube.com/@fatherpopcorn

https://www.instagram.com/father.popcorn/

Brume Sonore ft Elie Trumpet (DJ Set)

https://www.instagram.com/brume.sonore/

Et si les années 20 rencontraient l’électro ✨

Le mardi 13 janvier 2026

de 19h00 à 00h00

payant Billetterie : 5 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris