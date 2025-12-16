Le concept de The Living Room est de créer une atmosphère chaleureuse pour contrer l’hiver, de se réunir autour d’une programmation aux sonorités douces et réconfortantes, dans un cadre festif et bienveillant. À l’aide d’une colorimétrie chaude et d’un jeu scénographique intimiste, notre concept s’inspire de l’idée d’un salon transformé en bulle festive. Un lieu où l’on se retrouve, où l’on se réchauffe, où l’on partage un moment suspendu. The Living Room dépasse ainsi la simple idée d’une soirée pour devenir une parenthèse musicale hors du temps.

Qui dit événement chaleureux, dit couleurs chaleureuses. Ainsi, nous avons choisi des tons rouges, ocres et orangés retranscrits dans nos intentions scénographiques. Et ce, à l’image d’un salon accueillant, éclairé de manière tamisée et animé de manière réconfortante.

LINE UP

FEEL est un artiste français naviguant entre R&B, rap et soul, mêlant chant et flow sur des productions groovy aux influences jazz et house. Sa musique raconte les émotions du quotidien avec sincérité, entre introspection et énergie scénique, et invite le public à une expérience à la fois sensible et immersive.

Mike l’Inspi propose un moment live chaleureux et apaisant, à la croisée de l’afro folk et de la pop urbaine. Sur scène, sa voix, la guitare et les percussions créent un espace intime où les émotions circulent librement, entre douceur, rythme et sincérité.

Son concert est une parenthèse réconfortante, pensée pour une génération en quête de sens et de respiration. Inspiré par Disiz, Yamē ou les sonorités africaines traditionnelles, Mike transforme ses histoires personnelles en une expérience collective, lumineuse et profondément humaine.

STRK, duo franco‑vénézuélien composé de Paolo et Anouck, propose un univers musical où disco‑funk, RnB et house se mêlent aux rythmes reggaeton, electro et drum and bass.

Un duo complice qui fait vibrer la piste avec style et puissance.

Le mardi 20 janvier 2026

de 20h00 à 00h00

payant Billetterie : 5 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris