Fley’stivités Terrain de boules Rue de la Vieille Chapelle Fley

Fley’stivités Terrain de boules Rue de la Vieille Chapelle Fley dimanche 13 juillet 2025.

Fley’stivités

Terrain de boules Rue de la Vieille Chapelle Hameau de Rimont Fley Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13 22:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Pour fêter et célébrer le 14 juillet la municipalité ouvre son Bistrot Éphémère.

Vous trouverez sur place des boissons pour tous les âges, en particulier des spécialités fleyoises et hyper locales, des grillades au barbecue, de la petite restauration froide,

des desserts, du café etc.

Jeux de société à disposition et vous pouvez amener les vôtres,

petites parties de pétanque !

Venez nombreux, amenez vos amis, vos enfants, vos parents…

Venez passer un moment festif, détendu et convivial ! .

Terrain de boules Rue de la Vieille Chapelle Hameau de Rimont Fley 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 28 99 mairie@fley.fr

English : Fley’stivités

German : Fley’stivités

Italiano :

Espanol :

L’événement Fley’stivités Fley a été mis à jour le 2025-07-01 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II