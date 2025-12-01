Flez’tivités de Noël

Flez-Cuzy Nièvre

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23 22:00:00

2025-12-23

Venez passer un moment de convivialité à FLEZ-CUZY, Place du village

Le 23 Décembre, à partir de 16 heures.

Buvette, Vin chaud, Chocolat Chaud, Crépes, Hot dog, Dégustation d’huitres .

Flez-Cuzy 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 44 24 42 fleztivites@gmail.com

