FLG 2025 Atelier Apéro en famille cigares au fromage & plaque de chocolat à décorer et à (s’) offrir pour Noël Esplanade Badinter Périgueux

FLG 2025 Atelier Apéro en famille cigares au fromage & plaque de chocolat à décorer et à (s’) offrir pour Noël

Esplanade Badinter Espace Ateliers Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Avec Stéphanie ANTOINE

Pour parents, enfants et ados .

Esplanade Badinter Espace Ateliers Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Atelier Apéro en famille cigares au fromage & plaque de chocolat à décorer et à (s’) offrir pour Noël

German : FLG 2025 Atelier Apéro en famille cigares au fromage & plaque de chocolat à décorer et à (s’) offrir pour Noël

Italiano :

Espanol : FLG 2025 Atelier Apéro en famille cigares au fromage & plaque de chocolat à décorer et à (s’) offrir pour Noël

L’événement FLG 2025 Atelier Apéro en famille cigares au fromage & plaque de chocolat à décorer et à (s’) offrir pour Noël Périgueux a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Communal de Périgueux