FLG 2025 Atelier Carottes glacées au cumin et à la coriandre, servies sur un lit de yaourt au tahini et granola salé Esplanade Badinter Périgueux

FLG 2025 Atelier Carottes glacées au cumin et à la coriandre, servies sur un lit de yaourt au tahini et granola salé

Esplanade Badinter Espace Ateliers Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Avec Nada EL HANINI .

Esplanade Badinter Espace Ateliers Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Atelier Carottes glacées au cumin et à la coriandre, servies sur un lit de yaourt au tahini et granola salé

German : FLG 2025 Atelier Carottes glacées au cumin et à la coriandre, servies sur un lit de yaourt au tahini et granola salé

Italiano :

Espanol : FLG 2025 Atelier Carottes glacées au cumin et à la coriandre, servies sur un lit de yaourt au tahini et granola salé

L’événement FLG 2025 Atelier Carottes glacées au cumin et à la coriandre, servies sur un lit de yaourt au tahini et granola salé Périgueux a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Communal de Périgueux