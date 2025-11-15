FLG 2025 Atelier Carottes glacées au cumin et à la coriandre, servies sur un lit de yaourt au tahini et granola salé Esplanade Badinter Périgueux
FLG 2025 Atelier Carottes glacées au cumin et à la coriandre, servies sur un lit de yaourt au tahini et granola salé Esplanade Badinter Périgueux samedi 15 novembre 2025.
Avec Nada EL HANINI .
Esplanade Badinter Espace Ateliers Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
