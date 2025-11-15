Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FLG 2025 Atelier Initiation à la cuisine japonaise navets marinés au vinaigre de cidre, tofu frit, sauce poireau Esplanade Badinter Périgueux

FLG 2025 Atelier Initiation à la cuisine japonaise navets marinés au vinaigre de cidre

FLG 2025 Atelier Initiation à la cuisine japonaise navets marinés au vinaigre de cidre, tofu frit, sauce poireau Esplanade Badinter Périgueux samedi 15 novembre 2025.

FLG 2025 Atelier Initiation à la cuisine japonaise navets marinés au vinaigre de cidre, tofu frit, sauce poireau

Esplanade Badinter Espace Ateliers Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Avec Dorothée PERKINS   .

Esplanade Badinter Espace Ateliers Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Atelier Initiation à la cuisine japonaise navets marinés au vinaigre de cidre, tofu frit, sauce poireau

German : FLG 2025 Atelier Initiation à la cuisine japonaise navets marinés au vinaigre de cidre, tofu frit, sauce poireau

Italiano :

Espanol : FLG 2025 Atelier Initiation à la cuisine japonaise navets marinés au vinaigre de cidre, tofu frit, sauce poireau

L’événement FLG 2025 Atelier Initiation à la cuisine japonaise navets marinés au vinaigre de cidre, tofu frit, sauce poireau Périgueux a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Communal de Périgueux