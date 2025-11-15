FLG 2025 Atelier Venez cuisiner sans gluten, sans lait, sans sucre, végan le pain sans gluten à la poêle Esplanade Badinter Périgueux
Esplanade Badinter Espace Ateliers Périgueux Dordogne
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-15
Avec Elisabeth LONCKE .
Esplanade Badinter Espace Ateliers Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
