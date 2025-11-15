FLG 2025 Ateliers Apprenez à faire vos macarons sucrés avec un spécialiste de la pâtisserie

Espace Ateliers Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Avec Alban COUTURIER

En partenariat avec la Chambre de Métiers Dordogne .

Espace Ateliers Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Ateliers Apprenez à faire vos macarons sucrés avec un spécialiste de la pâtisserie

German : FLG 2025 Ateliers Apprenez à faire vos macarons sucrés avec un spécialiste de la pâtisserie

Italiano :

Espanol : FLG 2025 Ateliers Apprenez à faire vos macarons sucrés avec un spécialiste de la pâtisserie

L’événement FLG 2025 Ateliers Apprenez à faire vos macarons sucrés avec un spécialiste de la pâtisserie Périgueux a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Communal de Périgueux