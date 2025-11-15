FLG 2025 Ateliers Apprenez à faire vos macarons sucrés avec un spécialiste de la pâtisserie Périgueux
FLG 2025 Ateliers Apprenez à faire vos macarons sucrés avec un spécialiste de la pâtisserie Périgueux samedi 15 novembre 2025.
FLG 2025 Ateliers Apprenez à faire vos macarons sucrés avec un spécialiste de la pâtisserie
Espace Ateliers Esplanade Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Avec Alban COUTURIER
En partenariat avec la Chambre de Métiers Dordogne .
Espace Ateliers Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
