FLG 2025 Ateliers Assortiment de trois tapas cookies aux olives, verrines de tartare de légumes & bruschettas pommes/lardons/cheddar Périgueux

FLG 2025 Ateliers Assortiment de trois tapas cookies aux olives, verrines de tartare de légumes & bruschettas pommes/lardons/cheddar

Espace Ateliers Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Avec Tristan CHASSELOUP

En partenariat avec la Chambre de Métiers Dordogne .

Espace Ateliers Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

