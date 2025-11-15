FLG 2025 Ateliers créatifs A table avec Bernard Loiseau … en BD Salle Montaigne Périgueux
FLG 2025 Ateliers créatifs A table avec Bernard Loiseau … en BD Salle Montaigne Périgueux samedi 15 novembre 2025.
Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15 2025-11-16
Avec Stéphanie Rubini (en collaboration avec la Maison Loiseau) | De 7 à 12 ans .
Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 32 livregourmand@perigueux.fr
