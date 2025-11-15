FLG 2025 Ateliers créatifs Dessine les délices de Bernard Loiseau Salle Montaigne Périgueux
FLG 2025 Ateliers créatifs Dessine les délices de Bernard Loiseau Salle Montaigne Périgueux samedi 15 novembre 2025.
FLG 2025 Ateliers créatifs Dessine les délices de Bernard Loiseau
Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
Avec Stéphanie RUBINI | De 6 à 10 ans .
Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 32 livregourmand@perigueux.fr
English : FLG 2025 Ateliers créatifs Dessine les délices de Bernard Loiseau
German : FLG 2025 Ateliers créatifs Dessine les délices de Bernard Loiseau
Italiano :
Espanol : FLG 2025 Ateliers créatifs Dessine les délices de Bernard Loiseau
L’événement FLG 2025 Ateliers créatifs Dessine les délices de Bernard Loiseau Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux